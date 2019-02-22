2019/02/22 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت قاضية فيدرالية أمريكية، توبيخا لاذعا لروجر ستون، السياسي المقرب من الرئيس دونالد ترامب، بعد مخالفته تعليمات المحكمة ونشره صورة على أنستغرام.وأشارت القاضية آمي بيرمان،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من ترامب يواجه السجن لمخالفته أوامر بعدم النشر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من ترامب يواجه السجن لمخالفته أوامر بعدم النشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).