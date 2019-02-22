سلسلة الأمل الفرنسيّة ستقوم ببناء المستشفى التي تبرعت بها “نادية مراد”، وستقوم بتدريب كادر طبي لإدارتها

2019/02/22 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خاص ستتولى منظمة سلسلة الأمل الفرنسية مشروع بناء مستشفى في قضاء سنجار/ شنكال بقيمة جائزة نوبل التي تبرعت بها الناشطة الايزيدية نادية مراد العام الماضي عندما حصلت على الجائزة مناصفة مع الطبيب الكونغولي دينيس ماكويجي لدورهما الإنساني في الدفاع عن ضحايا العنف الجنسي.المنظمة الفرنسية حصلت رسمياً على المشروع لخبرتها في مجال […]

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