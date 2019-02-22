خارطة الطقس ليومي الجمعة والسبت

2019/02/22 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما ترتفع درجات الحرارة قليلا عن يوم أمس في المناطق الوسطى مع فرصة لتساقط زخات خفيفة من الامطار.وحسب جداول هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، فإن "المنطقة الوسطى ستشهد طقساً غائما جزئيا، واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات خفيفة في اماكن متفرقة، في حين ترتفع درجات الحرارة قليلاً عن يوم امس الخميس، فيما تشهد المنطقة الشمالية طقساً غائما جزئيا, مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متعددة ودرجات حرارة مقاربة ليوم امس الخميس, وكذلك الامر للمناطق الجنوبية بالنسبة لدرجات الحرارة، لكن طقسها سيكون صحواً ويتحول الى غائم جزئي تدريجيا".

وبشأن طقس يوم غد السبت، أشار الجدول إلى، أن "المنطقة الوسطى ستحافظ تقريبا على طقسها التي ستشهده اليوم الجمعة، والذي سيكون غائماً جزئياً ودرجات حرارة مقاربة لما ستسجله ليوم الجمعة".

اما بالنسبة للمنطقة الشمالية، فإن "درجة حرارتها سترتفع قليلا عن ما ستسجله اليوم الجمعة، وسيكون الطقس غائماً جزئيا مع فرص لتساقط زخات امطار في اماكن متفرقة, وكذلك المنطقة الجنوبية ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة, وسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم".



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