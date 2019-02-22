تركيا: اعتقال 295 عنصراً من الجيش لصلتهم برجل الدين

2019/02/22 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الادعاء العام التركي, اليوم الجمعة, أمراً باعتقال 295 شخصاً من افراد الجيش, يشتبه بأن لهم صلة برجل الدين فتح الله غولن.

ونقلت وسائل اعلام تركية قول مكتب المدعي العام التركي ببيان, إن "المدعي العام أمر باعتقال 295 من أفراد الجيش, بسبب الاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016".



وأضاف البيان ان "من بين هؤلاء ثلاثة برتبة كولونيل, وثمانية برتبة ميجر, وعشرة برتبة لفتنانت, وأن نحو نصفهم في الجيش بينما ينتمي الباقون إلى فروع أخرى في القوات المسلحة بينها البحرية والقوات الجوية".



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