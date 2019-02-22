2019/02/22 | 11:39

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اعتقال عصابة للسطو المسلح في بغداد

العراقامن

اعتقال عصابة للسطو المسلح في بغداد

الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:52

أفراد عصابة السطو المسلح

أعلن مكتب مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، عن اعتقال عصابة للسطو المسلح بعد ارتكابهم جريمة في منطقة الحرية ببغداد.

وقال المكتب في بيان تلقته "الغدير"، ان "معلومات وردت الى مكتب مكافحة اجرام الحرية بوجود عصابة ارتكبت جريمه للسطو المسلح على دار وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية ومتابعة كامرات المراقبة وللشكوك الحاصلة باحد المتهمين وهو جار المشتكية".وأضاف أنه "بعد حصول الموافقات القضائية تم القاء القبض عليه وبعد التعمق معه بالتحقيق اعترف صراحة باشتراكه مع متهمين اخرين كانوا ملثمين ويحملون مسدسات اثناء عملية السطو المسلح وسرقة مبلغ من المال (قدره ٢٠٠٠ دولار امريكي ومصوغات ذهبية وجهاز تسجيل الكامرات وجهاز لابتوب وجهاز ايباد ) وتم القبض عليهم وكان احد المتهمين يحمل رمانة يدوية حيث تم التعامل معه من قبل المفرزة وتم القبض عليه عرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم ".انتهى...س ح

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