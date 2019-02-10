2019/02/22 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

"لا خمور ولا هيروين" عنوان أغنية من "الراب الإسلامي أو الراب المهداوي" كما يطلق عليه البعض؛ اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي وأطلقت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الدينية.ولاقى هذا النوع من الاغاني اقبالاً واسعاً من الشباب الذين تجمعوا بصفوف مستوية، وأمامهم شاب ينعى بطريقة غناء "الراب" الأمريكي، وهو يحثُ الحاضرين على الالتزام بالشعائر والتعاليم الدينية؛ ومحذراً في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بأنواعها من "الحشيش والهيروين والكوكايين".وبدت الموسيقى المستخدمة في "الراب الإسلامي" صاخبة وذات إيقاع سريع وسط أجواء تحفز على إندماج الشباب الحاضرين للحفل الديني. واثارت هذه الظاهرة موجة من التنديد والاساءة على مواقع التواصل الإجتماعي.

راب حسيني؟ هسه بعد كم سنه تصير شعيره حالها حال التطبير والخ من التفاهات عن نفسي برئ عن كل هاي الامور ..

— محمد الامين♎️ (@alaminmoh7) February 10, 2019

وصلت الامور الى " راب حسيني "اهذه ليست مهمة الموؤسسة الدينية أيضاً ؟؟؟

— jalal hameed (@jalalahj) February 10, 2019

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