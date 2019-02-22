المغربي حمدي تولوز يطرح أغنيتين ويسجل ألبوما من 35 أغنية

2019/02/22 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..طرح الفنان المغربي حمدي تولوز أغنيتين من التراث الشعبي، تحت عنوان “هاد الراجل عياني”، و”عطيه العصير”، حيث اختار لهما توزيعا مختلفا وجديدا، حيث يعود إلى الساحة الفنية بعد فترة طويلة من استقراره بفرنسا، واحترافه الفن هناك، واختياره الإشراف على تنظيم مجموعة من الحفلات والتظاهرات الفنية للجالية المغربية.

وكان حمدي عبد الكبير الشهير بـ”حمدي تولوز”، دشن مشواره الغنائي بالمغرب حيث طرح أول ألبوم له سنة 1998 حمل عنوان “لميمة”، بمشاركة الفنان عبد الله الداودي، قبل أن يواصل سلسلة إصداراته في 1999 بألبوم (الغربة)، ثم ثالث ألبوم سنة 2000 (زينة وبنت الأصول)، في حين اختار سنة 2001 تقديم ألبوم من التراث المغربي (السواكن)، و(مراكش باي نايت) في 2003، (الفراجة الشعبية) 2004، (مال الخوت) 2006، (شور يا الوليد) 2008.

وطرح حمدي تولوز أول سينغل له سنة 2009، حمل عنوان “ما صدقتيش”، وهو من كلمات وألحان “عزيز شيبوبي”، قبل أن يعود بألبوم منوع مع ديسكو الداودي، وألبوم هو العاشر له وأصدره في 2016 من إنتاج “حمدي فون.”

وكان تولوز قد أحيا العديد من الحفلات داخل المغرب وخارجه، أبرزها الحفل الذي أحياه إلى جانب دي جي يوسف بمدينة مراكش صيف 2005، إضافة إلى مشاركته في عدة مناسبات ضمن تظاهرة “سماب المغرب” بمدينة مرسيليا وبرشلونة، إلى جانب أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مقدمتهم النجم حجيب، عبد العزيز الستاتي، الحاج مغيث.

وينتظر أن يطرح مجموعة من الأغاني الجديدة إلى جانب ألبوم شعبي منوع، حيث سجل أزيد من 35 أغنية ستطرح بعضها الشهر المقبل.

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