توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية والصين بشأن الطاقة المتجددة

2019/02/22 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء إن الإرهاب مصدر قلق مشترك مع الهند وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع نيودلهي في مجال الاستخبارات.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي أن السعودية مستعدة للتعاون السياسي مع الهند.

وقال ولي العهد “كل من بلدينا يجابه تحديات متشابهة أولها التطرف والإرهاب وأمن المحيط الهندي، نؤكد للهند أننا جاهزون للعمل سواء في المجال الاستخباراتي أو السياسي”.

تأتي زيارة الأمير محمد للهند بعد أيام من هجوم شنه متشددون في منطقة كشمير المتنازع عليها وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية وأعلنت جماعة متشددة تتمركز في باكستان مسؤوليتها عنه.

وخلال المؤتمر قال مودي إن الهند اتفقت مع السعودية على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن البحري والسيبراني.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي في القصر الرئاسي في نيودلهي في وقت سابق اليوم الأربعاء.

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