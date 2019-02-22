الأزمة مستمرة.. وزير خارجية إسرائيل يرفض الاعتذار لبولندا

2019/02/22 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، أمس الخميس، الاعتذار لبولندا بعدما وجه إلى البولنديين اتهامات بمعاداة السامية.وكان مسؤولون بولنديون ذكروا الخميس أنهم ينتظرون اعتذارات من الحكومة الإسرائيلية بعد تصريحات أدلى بها كاتس الأحد.وقال كاتس في هذه التصريحات إن البولنديين “يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم”.



وأضاف أن “عددا من البولنديين تعاونوا مع النازيين”.وصرح كاتس لقناة التلفزيون الخاصة “13” مساء الخميس “لست نادما على أي شيء قلته”.وأضاف الوزير الإسرائيلي أن “عددا كبيرا من البولنديين تعاونوا مع النازيين في المحرقة.



قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها كانت هناك معاداة للسامية في بولندا، وهذا لا يعني شيئا بشأن إمكانية تعاون مع بولندا اليوم”.وكان نائب وزير الخارجية البولندي سيمون سينكوفسكي فيل سيك صرح الخميس أنه على السلطات الإسرائيلية أن “تعتذر” عن تصريحات كاتس و”ترفضها”.وفي هذه المسألة، حصلت بولندا على دعم الولايات المتحدة.



وكتبت السفيرة الأمريكية لدى وارسو جورجيت موسباشر في تغريدة “بين حليفين مقربين مثل بولندا وإسرائيل، ليس هناك مكان لتعليقات مهينة مثل تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس”.وأعلن رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي، الإثنين، إلغاء مشاركة بلاده في قمة مجموعة فيشيجراد (المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا) التي كان من المقرر عقدها في القدس.



ووصف تعليقات كاتس “بالعنصرية”.ويأتي هذا التوتر في العلاقات بين بولندا وإسرائيل بعد أزمة كبيرة العام الماضي بسبب قانون بولندي أثار جدلا واعتبرته إسرائيل والولايات المتحدة محاولة مبطنة لمنع الناجين من المحرقة من التحدث عن جرائم ارتكبها بولنديون بحقهم.

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