مادورو يغلق الحدود مع البرازيل وغوايدو بكولومبيا لإدخال المساعدات

2019/02/22 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إغلاق حدود بلاده مع البرازيل بهدف منع معارضيه من إدخال مساعدات من دول الجوار إلى فنزويلا، في

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