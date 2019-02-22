هيئة استثمار النجف الأشرف تفتتح اضخم مشروعا ترفيهيا

2019/02/22 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتحت هيئة استثمار النجف الأشرف ،اليوم الجمعة، مجمعا ترفيهيا متكاملا يعد الأضخم من بين المشاريع الاستثمارية الترفيهية في المحافظة.

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