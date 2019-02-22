بالصور.. الفرات تلتقي رونالدو في أربيل

2019/02/22 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {أربيل: الفرات نيوز} أكتسب لاعب منتخب البرتغال ونجم النادي الإيطالي يوفنتوس حاليا وريال مدريد الأسباني سابقاً، كريستيانو رونالدو، شهرة واسعة على مستوى العالم.

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