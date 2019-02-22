نائب يطالب بمراقبة شركات الإتصال لسوء خدماتها

2019/02/22 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة الإصلاح والإعمار، صادق السليطي، سوء خدمات الهاتف النقال في عموم مناطق العراق.

وقال السليطي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "جميع مناطق العراق تشهد ضعف جودة الخدمة المقدمة من شركات الهاتف النقال سواء بالاتصالات او بالانترنيت وعدم تفعيل الكثير من الخدمات أسوة بنظيراتها في دول الجوار والعالم".ودعا السليطي "دوائر الاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات الى تفعيل العمل ببدالات الهاتف اللاسلكي وشبكة الانترنيت، باعتبارها خدمات رخيصة نسبياً وبجودة افضل اذا ماتم اكمال تلك المشاريع".كما طالب "هيأة الاعلام والاتصالات بممارسة دورها الحقيقي في الرقابة والاشراف على تلك الشركات باعتبارها المسؤولة عن عملهم".انتهى

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