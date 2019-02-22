2019/02/22 | 12:08

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حملة اعتقالات واسعة في القدس وشرطة الاحتلال تعزز من انتشارها وسط دعوات للاحتشاد بالأقصى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة اعتقالات واسعة في القدس وشرطة الاحتلال تعزز من انتشارها وسط دعوات للاحتشاد بالأقصى قناة الغد.

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