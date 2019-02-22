سوريا.. أكبر مقبرة جماعية لضحايا داعش قرب الرقة

2019/02/22 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رووداو - أربيل

على عمق قدمين، تحت أرض زراعية على مشارف مدينة الرقة، تم العثور على مقبرة جماعية تضم ما يصل إلى 3500 جثة، حيث تعد الأكبر والأقدم حتى الآن.

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