2019/02/22 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اجرام بغداد: اعتقال عصابة للسطو المسلح في منطقة الحرية

22/02/2019 11:49:00 AM |

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واع / بغداد / ز .ا

أعلنت مكافحة اجرام بغداد، الجمعة، عن اعتقال عصابة للسطو المسلح في منطقة الحرية شمال غربي العاصمة.





وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "معلومات وردت الى مكتب مكافحة اجرام الحرية بوجود عصابة ارتكبت جريمه للسطو المسلح على دار"، مبينة أن "فريق عمل تم تشكيله على الفور وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية ومتابعة كامرات المراقبة وللشكوك الحاصلة باحد المتهمين وهو جار المشتكية وحصول الموافقات القضائية تم القاء القبض عليه".

وأوضحت أن "المتهم وبعد التعمق معه بالتحقيق اعترف صراحة باشتراكه مع متهمين اخرين كانوا ملثمين ويحملون مسدسات اثناء عملية السطو المسلح وسرقة مبلغ من المال قدره ٢٠٠٠ دولار امريكي ومصوغات ذهبية وجهاز تسجيل الكامرات وجهاز لابتوب وجهاز ايباد"، مشيرة الى "القبض عليهم جميعا".





واضافت أن "احد المتهمين كان يحمل رمانة يدوية، وتم التعامل معه من قبل المفرزة بكل مهنية والقي القبض عليه"، مؤكدة أن "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم".

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