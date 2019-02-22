مصر تتولى إدارة قمرها الصناعي بعد وصوله إلى مداره

2019/02/22 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح ناطق باسم شركة "روس كوسموس" الروسية بأن كل مواصفات الأجهزة في القمر الصناعي المصري "Egyptsat-A" تتفق مع ما هو مقرر.وأفاد الناطق بأن برنامج اختبارات

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