وسط مباحثات تجارية متفائلة.. ارتفاع سعر الذهب

2019/02/22 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفز سعر الذهب، اليوم الجمعة، مع تعرض الدولار لضغوط من جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.وأدت توقعات بإقدام البنك المركزي الأميركي

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