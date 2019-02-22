استنفار ببغداد بحثا عن طفل في النهر.. الأم القت بنفسها وطفليها من على جسر الائمة

2019/02/22 | 12:10

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بغداد:سومر نيوز

اقدمت امرأة في العاصمة بغداد من القاء نفسها وطفليها من على جسر الائمة صوب النهر.

وتمكنت دوريات الن...

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