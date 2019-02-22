الشيخ الكربلائي ووزير المالية يبحثان محاربة الفساد وجذوره

2019/02/22 | 12:10

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بغداد:سومر نيوز

أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين ان حسين بحث خلال زيارته محافظة ك...

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