2019/02/22 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين ان حسين بحث خلال زيارته محافظة كربلاء المقدسة برفقة وفد من الكادر المتقدم لمكتبه ووزارة المالية مع ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي محاربة الفساد.وذكر بيان لمكتب وزير المالية ،ان حسين “تجول في بداية الزيارة في مدينة سيد الاوصياء للزائرين واستمع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الكربلائي ووزير المالية يبحثان محاربة الفساد وجذوره) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ الكربلائي ووزير المالية يبحثان محاربة الفساد وجذوره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).