مراهقو بريطانيا يحولون الازبال الى مخدرات

2019/02/22 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابتكر بعض الشباب ببريطانيا نوعا جديدا من المخدرات، بدلا من الأنواع التقليدية مثل البانجو والحشيش، لإرضاء متعتهم الشخصية وهي "الزبالة".

وكانت الشرطة البريطانية بمدينة مانشستر، لمحت بعض المراهقين يلتفون حول بعض صناديق القمامة البلاستيكية في أحد الملاعب المفتوحة، ثم يقومون بإشعال النار فيها واستنشاق الدخان الصادر منها.

وبعد التحقيق تبين أنهم يستنشقون الأبخرة شديدة السمية الصادرة من إشعال النيران في صناديق القمامة لإرضاء مزاجهم الشخصي، حيث أنهم شعروا بحالة من الملل من المخدرات التقليدية، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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