بالصوره:الحشد الشعبي والقوات الأمنية يقتلان إرهابي بارز بداعش في كركوك

2019/02/22 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل الحشد الشعبي والقوات الأمنية إرهابي بارز بداعش بعملية نوعية في كركوك.وقال موفدنا انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة من اللواء 16 في الحشد الشعبي بالتعاون مع خلية الصقور الإرهابي عملية أمنية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك كركوك ما اسفر عن مقتل إرهابي بارز بداعش".وأضاف الموفد أن "قواتنا قامت بمداهمة الأماكن القريبة من الحادث ونفذت عملية تمشيط بحثا عن العناصر المجرمة التي ولت هاربة".وبدأت قوات الحشد الشعبي في الآونة الأخيرة تكثيف عملياتها الأمنية لتعقب ما يعرف بـ"الخلايا النائمة" وذلك لتأمين جميع المناطق المحررة من عودة إرهابيي داعش واستهداف امن المواطنين.

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