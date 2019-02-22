لنجدة النهرية تنقذ امرأة رمت بنفسها وطفليها من اعلى جسر الائمة ببغداد

2019/02/22 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الجمعة، بأن قوة من النجدة النهرية انقذت امرأة رمت بنفسها وطفليها من اعلى جسر الائمة في بغداد، مشيرا الى أن البحث مازال جاريا عن احد الطفلين في النهر.وقال المصدر،إن “دوريات النجدة النهرية أنقذت امرأة قامت برمي طفليها ثم رمي نفسها في النهر من جسر الائمة في بغداد”، مبينا أنه “تم انقاذ […]

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