2019/02/22 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة العمليات المشتركة وجود عودة جماعية لسكان مخيم الهول والأراضي السورية إلى العراق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول في بيان، ان عودة النازحين العراقيين بسوريا تتم بإشراف قيادة العمليات المشتركة وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات المعنية، لافتا في الوقت نفسه إلى ان موضوع عودة النازحين العراقيين من مخيم الهول يخضع للدراسة والتمحيص لاتخاذ القرار المناسب أمنياً وإنسانيا.

وأكد رسول، ان القيادة تتابع تطور الأحداث في المنطقة الحدودية العراقية-السورية وتداعياتها الأمنية وتستنفر جميع مواردها العسكرية لمواجهة التداعيات المحتملة لتسلل العناصر الإرهابية، وتشدد على عدم التهاون في مسألة محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

شارك هذا الموضوع:

‎مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة العمليات المشتركة تنفي وجود عودة جماعية لسكان مخيم الهول السوري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة العمليات المشتركة تنفي وجود عودة جماعية لسكان مخيم الهول السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).