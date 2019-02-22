النفط يتراجع عن أعلى مستوياته هذا العام

2019/02/22 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها لعام 2019 بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية زيادة كبيرة في مخزونات الخام وانتاجا قياسيا، كما تأثرت السوق بالقلق من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 20 سنتا لتبلغ عند التسوية 56.96 دولار للبرميل بعد أن لامست في الجلسة […]

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