2019/02/22 | 12:16

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مراسل الغد: مجموعات يهودية ضد الصهيونية تتظاهر في الخليل لدعم الفلسطينيين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مراسل الغد: مجموعات يهودية ضد الصهيونية تتظاهر في الخليل لدعم الفلسطينيين قناة الغد.

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