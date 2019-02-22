تنظيم داعش انفرط.. واسمه سيستمر طويلاً

2019/02/22 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شُغل العالم الإسلامي، في تسعينيات القرن المنصرم، بقضية “الأفغان العرب”.وتوسعت تلك القضية لتنغمر في ميادينها أجهزة استخبارات شتّى، في رأسها الاستخبارات

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