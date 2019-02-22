دور الإمارة في الحفاظ على الهوية الايزيدية قديمآ

2019/02/22 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيري غوشي تحت ما يسمى الإمارة يعتبر العمود الفقري للايزيديين والتاريخ تشهد ذلك، اذ انه المنزل الذي يقيم عليه الايزيدياتي ولولا وجود مكانة الامير لما كنا في هذا الحال الذي نحن عليه الان وبأعتباره (مير ) يجمع بين صفتي البابا والامبراطور كما ذكره بعض العلماء اي هو الذي كان يتولى امور الحكم من الناحية السياسية […]

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