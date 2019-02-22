تسارع التضخم في اليابان خلال يناير

2019/02/22 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تسارع التضخم في اليابان وفقاً للتوقعات خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال بعيداً عن مستهدف البنك المركزي في البلاد والبالغ 2%.





وكشف بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء ارتفع بنسبة 0.8% خلال يناير الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة بنحو 0.7% في ديسمبر السابق له.





وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان 0.8% خلال يناير الماضي مقارنة مع يناير من عام 2018.





وترجع قراءة التضخم خلال يناير إلى زيادة مؤشر فواتير الوقو والمياه والكهرباء بنسبة 5.2% في يناير الماضي على أساس سنوي، وهو ما قوبل بانخفاض بنحو 1.5%% في مؤشر أسعار الغذاء خلال الفترة نفسها.





أما مؤشر أسعار المستهلكين والذي يستثني آثار الغذاء والطاقة، فارتفع بنحو 0.4% خلال يناير الماضي مقارنة مع 0.3% المسجلة في ديسمبر السابق له.





وبالنسبة لمعدل التضخم في اليابان، فصعد إلى 0.2% خلال يناير الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ومقارنة مع زيادة 0.3% المسجلة في ديسمبر السابق له.





وبحلول الساعة 8:41 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكية عند مستوى 110.76 ين.





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