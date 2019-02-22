الذهب يرتفع ويتجه لتسجيل ثاني مكاسبه الأسبوعية

2019/02/22 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتجه المعدن إلى تسجيل ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي مع التفاؤل بشأن الأوضاع التجارية.





ويخيّم على المستثمرون حالة من التفاؤل بشأن إمكانية أن تؤتي المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بثمارها والتوصل إلى اتفاق من شأنه حل تلك الاحتكاكات لكن مع ذلك يلوح في الأفق اقتراب انتهاء الهدنة التجارية والتي أبدى الرئيس دونالد ترامب نبرة إيجابية بشأنها.





وتضغط التطورات الإيجابية في الشأن التجاري على الدولار الأمريكي والذي كان بمثابة الملاذ الآمن في أوقات التوترات التجارية الأخيرة، ليستفيد بذلك المعدن كونه أحد السلع المقومة بالورقة الخضراء.





وكان المعدن النفيس وصل إلى أعلى مستوى في 10 أشهر خلال تعاملات الخميس لكنه قلص تلك المكاسب في وقت لاحق.





ويتابع المستثمرون كذلك النهج الذي قد يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة والذي قرر تغيير نغمته المتشددة إلى التحلي بالصبر والترقب لكنه في الوقت نفسه ألمح إلى أنه قد يتجه لزيادة الفائدة حال تحسن الوضع الاقتصادي.





وبحلول الساعة 8:17 صباحأً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة هامشية 0.09% ليصل إلى 1329.00 دولار للأوقية.





كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر خلال نفس الفترة نسبة تزيد عن 0.2% ليسجل 1326.53 دولار للأوقية.





وكان معدن الذهب سجل أكبر خسائر يومية في 6 أشهر بعدما فقد نحو 20 دولاراً من قيمته في جلسة أمس متأثراً بالبيانات الاقصادي السلبية حول النشاط الصناعي في الولايات المتحدة.





وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.07% إلى 96.542.





ويتجه الدولار الأمريكي إلى تسجيل خسائر بنسبة 0.3% خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم، والتي من شأنها أن تكون الهبوط الأسبوعي الأكبر في نحو شهر.





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