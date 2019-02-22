الحكومة اللبنانية تحت المجهر الإسرائيلي

2019/02/22 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نيل الحكومة اللبنانية الجديدة ثقة البرلمان، في أعقاب نقاشاتٍ استمرت ثلاثة أيام، وكشفت عمق الشرخ الذي يفصل بين محور الممانعة، بقيادة

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