2019/02/22 | 12:22

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رويترز: إدارة الحكم الذاتي في شمال سوريا ترحب بقرار الإبقاء على 200 جندي أمريكي

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