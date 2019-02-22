الحلبوسي يحدد موعدا للانتهاء من ادارة ملف المناصب الحكومية بالوكالة

2019/02/22 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الهيئة السياسيية للتيار الصدري نصار الربيعي صاحب النفوذ الاكبر في تحالف سائرون، على الانتهاء من ملف المناصب الحكومية التي تدار بالوكالة في شهر حزيران المقبل.وذكر تقرير لصحيفة الشرق الاوسط، ان “رئيس المجلس محمد الحلبوسي اعلن في مؤتمر صحافي عقب لقائه بعدد من أعضاء البرلمان بتحالف سائرون ...

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