أردوغان وترامب يتفقان على الانسحاب الأميركي من سورية وفق “المصالح المشتركة”

2019/02/22 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترامب، في مكالمة هاتفية، مساء الخميس، التطورات الأخيرة على الساحة السورية، لا سيما ما

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