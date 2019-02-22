مقتل قياديين اثنين من “داعش” بقصف جوي شمال بيجي

2019/02/22 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، الجمعة، بأن قياديين اثنين من تنظيم “داعش” قتلا بقصف جوي للطيران الحربي شمال قضاء بيجي.وقال المصدر، إن “الطيران العراقي قام مساء امس بقصف اوكار داعش في جبال المسحك شمال بيجي وتم قتل كل من الداعشي عبدالله حسين علي محمد الملقب (بلي) من سكنة ناحية الزاب قرية شميط […]

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