 مصرع واصابة 15 شخصا بحادث سير في سامراء

2019/02/22 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افاد مصدر امني ،اليوم الجمعة، بمقتل واصابة 15 شخصا بحادث سير في محافظة صلاح الدين.وقال المصدر لـ/المعلومة/ إن “4 اشخاص لقو مصرعهم فيما اصيب 11 اخرين، جراء حادث سير على الطريق الرابط بين قضاء الدور وسامراء في محافظة صلاح الدين”.واضاف، أنه ” تم نقل القتلى الى مستشفى تكريت والجرحى الى مشفى سامراء”.انتهى […]

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