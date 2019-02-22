2019/02/22 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
افاد مصدر امني ،اليوم الجمعة، بمقتل واصابة 15 شخصا بحادث سير في محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر لـ/المعلومة/ إن “4 اشخاص لقو مصرعهم فيما اصيب 11 اخرين، جراء حادث سير على الطريق الرابط بين قضاء الدور وسامراء في محافظة صلاح الدين”.
واضاف، أنه ” تم نقل القتلى الى مستشفى تكريت والجرحى الى مشفى سامراء”.انتهى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصرع واصابة 15 شخصا بحادث سير في سامراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر امني ،اليوم الجمعة، بمقتل واصابة 15 شخصا بحادث سير في محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر لـ/المعلومة/ إن “4 اشخاص لقو مصرعهم فيما اصيب 11 اخرين، جراء حادث سير على الطريق الرابط بين قضاء الدور وسامراء في محافظة صلاح الدين”.
واضاف، أنه ” تم نقل القتلى الى مستشفى تكريت والجرحى الى مشفى سامراء”.انتهى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصرع واصابة 15 شخصا بحادث سير في سامراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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