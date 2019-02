تركي آل الشيخ يُلمح لرحيله عن مصر

2019/02/22 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر بعث تركي آل الشيخ، رئيس بيراميدز ،ومجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والاتحاد العربي لكرة القدم، برسالة تلمح لإمكانية رحيله عن الكرة المصرية.

ودخل آل الشيخ في عدة صدامات إعلامية مؤخراً مع مسؤولي النادي الأهلي بسبب جدول مباريات الدوري المصري والكأس.

Those were the days my friend ✨الأيام الخوالي يا @AliAlhabsi ❤️ pic.twitter.com/P4TTaPpe3w— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019ونشر تركي رسالة عبر حسابه على "فيسبوك" توجه فيها بالشكر لعديد الشخصيات داخل وخارج الوسط الرياضي التي تعامل معها بفترته في مصر.تقارير - الأهلي يؤكد أنه لم ينسحب من كأس مصر

وضمت القائمة رئيس نادي الزمالك ونجليه، وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري، وهادي خشبة وحسام البدري وحسام وإبراهيم حسن الذين عملوا معه في بيراميدز.

كما احتوت القائمة على عدد من الإعلاميين في الوسط الرياضي والفني، بالإضافة للاعبي وإداري بيراميدز، متجاهلاً أي من مسؤولي النادي الأهلي.

ونوه الإعلامي إبراهيم فايق أن تركي يفكر في فرضية تجميد النشاط الكروي في نادي بيراميدز في ظل التصريحات الصحفية المسيئة بحقه وحق ناديه مؤخراً.

وسقط بيراميدز الجولة الماضية أمام الجونة بهدفين لهدف في آخر لقاءاته بالدوري المصري، ويحتل حالياً الترتيب الثاني برصيد 45 نقطة.





