2019/02/22 | 12:30

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سوريا الديمقراطية: بقاء جنود أمريكيين سيكون وسيلة ضغط على دمشق لإجراء حوار جاد

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