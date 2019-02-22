إحياء الذكرى 25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل

2019/02/22 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحيي الفلسطينيون اليوم في مدينة الخليل الذكرى 25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين بعد أن أطلق مستوطن إسرائيلي النار على المصليين داخل الحرم.

ودعا تجمع شباب ضد الاستيطان عن الخليل إلى تنظيم مظاهرتين من وسط المدينة وإقامة الصلاه أمام شارع الشهداء المغلق منذ 25 عاما للمطالبة بإعادة فتح الشارع وإخراج المستوطنين من قلب المدينة ورفع الحصار المفروض على البلدة القديمة.

وأفاد مراسل الغد من الخليل، بأن المتظاهرين قد يتوجهوا صوب نقاط التماس لاحقا.

وأضاف أن مستوطنين يشاركون قوات الاحتلال في الوجود عند الجانب الآخر من شارع الشهداء بالمدينة.كما قال مراسلنا إن مجموعات يهودية ضد الصهيونية تشارك في إحياء ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي.

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