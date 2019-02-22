2019/02/22 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..عادت المطربة اللبنانية، ميريام فارس ، لتثير الجدل من جديد، وهذه المرة بجلسة تصوير غريبة من نوعها.

وتظهر ميريام فارس في الصور، التي شاركتها امس الخميس، وهي ترتدي الملاءة، من داخل مغسلة.

واكتفت ميريام فارس بالتعليق على جلسة التصوير قائلة “إنه ليس فقط يوما للغسيل”.

وسبق لميريام فارس أن أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وبين معجبيها، خلال الفترة الماضية، بعد عودتها إلى الساحة الفنية، بعد فترة غياب دامت أشهر بسبب مرضها المجهول.

وكان آخرها عندما وافقت في شهر يناير/ كانون الثاني، على طلب معجب بتقبيله لها، على خشبة المسرح، خلال إحيائها لحفل ليلة رأس السنة في أبوظبي.

وتفاعلت ميريام فارس مع قبلة المعجب بطريقة أحدثت ضجة كبيرة عبر الصفحات التي نشرت الفيديو على “إنستغرام”.

وقبل انتشار فيديو تقبيل المعجب لها، شاركت ميريام فارس مقطع فيديو لها أثار غضب مواقع التواصل، بسبب قيامها فيه وهي تخلع ملابسها والرقص على شرفة أمام البحر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميريام فارس في جلسة تصوير غريبة) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميريام فارس في جلسة تصوير غريبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).