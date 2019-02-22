رمت بنفسها وطفليها من أعلى جسر الأئمة..النجدة النهرية تنقذ امرأة وأحد أطفالها

2019/02/22 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، انقاذ امراة وطفلها، بعد أن رمت

بنفسها وطفليها من أعلى جسر الأئمة في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان، أن "دوريات النجدة النهرية أنقذت امرأة

قامت برمي طفليها في النهر من أعلى جسر الائمة ومن ثم رمي نفسها".

وأضاف البيان، أن "دوريات النجدة أنقذت المرأة مع طفل واحد وعمره 4

سنوات وجاري البحث عن الطفل الثاني من قبل مفارز الغواصين لمديرية

نجدة بغداد"، لافتاً إلى "نقل الأم وطفلها الى المستشفى بالسرعة و

تسليم المرأة اجراءات اصولية".وأوضح، ان "الطفل حالياً تحت العناية المركزة في مستشفى الكاظمية".

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