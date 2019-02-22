بغداد : النفط النيابية تهاجم الاتفاق مع الأردن وتصفه بالمجحف في حق الشعب العراقي

2019/02/22 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت لجنةُ النفطِ والطاقةِ النيابيةُ على ضرورةِ اطِّلاعِ مجلسِ النوابِ على الاتفاقياتِ المهمةِ والخطيرةِ، التي توقعُها الحكومة ُالعراقيةُ مع الدول.

عضوُ اللجنةِ رزاق محيبس اكدَ اَن

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