العبادي يؤكد على أهمية العمل المتواصل لتقديم كل ما يخدم المواطن

2019/02/22 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيثُ بحثَ رئيسُ ائتلافِ النصرِ الدكتور حيدر العبادي مع وفدِ امانةِ تحالفِ الاصلاحِ والاعمارِ مستجداتِ الاوضاعِ السياسيةِ في البلاد.

وجرى خلالَ اللقاء مناقشةُ التحدياتِ المقبلةِ ودورَ

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