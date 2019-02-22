2019/02/22 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اكد النائب السابق عن المكون التركماني في محافظة كركوك فوزي اكرم ترزي، الجمعة، ان القوات الاميركية تتواجد في كركوك بهدف بث الاشاعات والاكاذيب لخلق حالة من الهلع بين الاهالي لغرض اعادة السيطرة على المحافظة من قبل البيشمركة والاسايش وتصدير نفطها من دون العودة الى الحكومة.وقال ترزي في تصريح له ان “المعظلة الاساسية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترزي يحذر من التواجد الأمريكي في كركوك alansaar.

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