الجيش التركي ينفذ 15 عملية شمالي العراق ويعلن نتائجها

2019/02/22 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تدمير 17 مخبئا ومغارة لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القوات المسلحة نفذت مؤخرا 15 عملية في منطقة هاكورك.وأوضحت الوزارة أن "القوات عثرت على 17 مخبئا ومغارة لإرهابيي {العمال}، بعضها مجهز بالأسمنت".وأشارت إلى أن عناصر الجيش عثرت في المخابئ على قاذفَين صاروخيين محمولين من طراز "آر بي جي"، وطنَّين من وقود الديزل.وأضافت أن القوات دمرت "مخابئ الإرهابيين".ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.انتهى

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