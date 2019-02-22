2019/02/22 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكدت قوات سوريا الديمقراطية أنها ستحاول، اليوم الجمعة، إجلاء ما تبقى من المدنيين من بلدة الباغوز بريف محافظة دير الزور، وذلك لإجبار مسلحي التنظيم على الاستسلام.وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، في تصريح صحفي إن "القوات ستحاول مجدداً يوم الجمعة إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني قدر أنهم لا يزالون بداخل الباغوز".وأضاف أنه "إن نجحنا بإجلاء كامل المدنيين في أي لحظة سنتخذ قرار اقتحام الباغوز أو نجبر الإرهابيين على الاستسلام".ويسيطر التنظيم حالياً على عدد من المنازل والأراضي الزراعية في الباغوز حيث يتحصن مقاتلوه في أنفاق وأقبية، وتراجعت وتيرة هجمات قوات سوريا الديموقراطية في الأيام الأخيرة، مع اتهامها التنظيم باستخدام المدنيين المحاصرين "دروعاً بشرية".وخرج مئات الأشخاص من رجال ونساء وأطفال من البقعة المحاصرة في بلدة الباغوز، الأربعاء بمواكبة قوات سوريا الديموقراطية التي أفادت أن "مجموعات كبيرة" من المدنيين ما تزال محاصرة مع مقاتلي التنظيم، في مساحة تقدّر بنصف كيلومتر.وأعلن التنظيم في العام 2014 "الخلافة الإسلامية" على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق، لكنه مني بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سوريا الديمقراطية" تحاول مجدداً إجلاء المدنيين من الباغوز قبل اقتحامها) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سوريا الديمقراطية" تحاول مجدداً إجلاء المدنيين من الباغوز قبل اقتحامها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).