الانبار.. القوات الامنية تفرض سيطرتها على الشريط الحدودي مع سوريا

2019/02/22 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي، اليوم الجمعة، ان القوات الامنية تفرض سيطرتها بالكامل على طول الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار .وقال

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