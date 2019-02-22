التربية البرلمانية: ذي قار تنتظر قرار الامانة العامة بشأن تعيين 3700 معلم ومدرس

2019/02/22 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، ان محافظة ذي قار تنتظر قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تعيين 3700 متقدم على الدرجات الوظيفية المخصصة للقطاع

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