انقاذ امرأة حاولت الانتحار ورمي طفليها من اعلى جسر الائمة في بغداد

2019/02/22 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، انقاذ امرأة حاولت الانتحار ورمي طفليها من أعلى جسر الائمة، شمالي العاصمة بغداد.وقالت المديرية، في بيان، إن دورياتها "انقذت امرأة القت نفسها بالنهر بعد أن القت بطفليها، من اعلى جسر الائمة".

وأضافت، انه "تم انقاذ المرأة مع طفل واحد عمره 4 سنوات".

وأوضحت، ان "البحث ما يزال جاريا عن الطفل الثاني، من قبل مفارز الغواصين لمديرية نجدة بغداد".

وتابعت، ان "المرأة وطفلها تم نقلهما بسرعة الى المستشفى، والطفل حاليا تحت العناية المركزة في مستشفى الكاظمية".



انتهى/ ف

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